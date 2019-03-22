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Спецслужби Росії активізували втручання у вибори в Україні – СБУ

Спецслужби Росії активізували втручання у вибори в Україні – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що зафіксувала активізацію втручання спецслужб Росії у вибори в Україні. Як ідеться в поширеному 21 березня повідомленні, це відбувається «через використання соціальних мереж для маніпулятивного впливу на електоральні настрої українських користувачів мережі інтернет».

«З кінця 2018 року напрямки інформаційного впливу з боку російських «кураторів» змістилися у площину масового поширення тенденційної інформації щодо неможливості проведення в Україні чесних виборів президента, а також розпалювання міжконфесійної ворожнечі на тлі отримання українською церквою томосу. Разом із тим російські спецслужби продовжують використовувати вектор розповсюдження пропагандистських матеріалів антидержавного змісту», – інформує прес-служба СБУ.

Співробітники СБУ повідомляють про припинення діяльності «розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, до складу якої входило четверо мешканців Миколаєва та четверо одеситів».

«Учасники мережі поширювали в регіональних та загальнодержавному сегментах мережі інтернет матеріали із ознаками сепаратистського змісту, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні напередодні та під час президентських виборів у країні. За кураторства російської сторони зловмисники поширювали у соцмережі «Вконтакте» через спільноти антиукраїнського спрямування, «News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт», «Республика новороссия антимайдан» інформаційні матеріали з ознаками закликів до зміни меж державного кордону України», – вказують в українській спецслужбі.

Наприкінці лютого Служба безпеки України заявляла, що її фахівці запобігли масштабній кібератаці на комп'ютерне обладнання, яке забезпечує роботу офіційного інтернет-сайту Центральної виборчої комісії. В СБУ вказували, що перевіряють можливу причетність до організації кібератаки російських спецслужб і підконтрольних їм хакерських угруповань.

Росія заперечує своє втручання у вибори в інших країнах.

Источник: radiosvoboda.org

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