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Спецслужби США здобули дані з лабораторії в Китаї щодо походження Covid - CNN

Спецслужби США здобули дані з лабораторії в Китаї щодо походження Covid - CNN

Спецслужбам США вдалося отримати доступ до даних Інституту вірусології китайського Уханя, які можуть допомогти спростувати або підтвердити теорію лабораторного походження коронавірусу, повідомляє CNN.

Наразі достеменно невідомо, як саме американські спецслужби отримали цю інформацію. Але, за словами джерел CNN, вона зберігалася на комп'ютерах, які користуються послугами хмарних сервісів, що потенційно вразливі до стороннього втручання.

До обробки велетенського масиву інформації американці планують залучити надпотужні комп'ютери Національних лабораторій міністерства енергетики США - це 17 державних дослідницьких установ найвищого рівня.

Робота також потребуватиме значних інтелектуальних ресурсів, адже для розшифровки даних генетичного секвенування з уханської лабораторії потрібні досвідчені науковці зі знанням китайської, тому що вся інформація записана спеціалізованими термінами цією мовою.

Головне питання, на яке в рамках цього дослідження американські фахівці прагнуть отримати відповідь, це те, як вірус міг потрапити з тварини до людини.

"Розкриття цієї таємниці є ключем до того, щоб з'ясувати, чи Covid-19 поширився в результаті витоку з лабораторії чи в результаті передачі від тварин людям у природному середовищі", - пише CNN з посиланням на джерела.

Спецслужби США здобули дані з лабораторії в Китаї щодо походження Covid - CNN

США давно намагалася отримати дані про 22 тисячі зразків вірусу, які вивчав Уханський інститут.

У вересні 2019 року китайські посадовці вилучили інформацію щодо зразків з мережі Інтернет і відтоді відмовляються передавати її або інші дані, що мають відношення до перших випадків захворювання коронавірусом, ВООЗ та США, пише CNN.

Джерела CNN ані підтвердили, ані спростували інформацію щодо того, чи міститься інформація про ці зразки у даних, до яких американські спецслужби отримали доступ.

На їхню думку, інформації про ланку генетичного коду, якої бракує, може бути недостатньо для того, щоб встановити походження вірусу. Для цього знадобиться низка інших доказів.

CNN зазначає, що деякі американські посадовці не виключають того, що китайські науковці модифікували коронавірус в лабораторії, після чого один з її співробітників заразився ним та розповсюдив вірус. Можливо також, що зараження сталося у природному середовищі під час забору зразків від зараженої тварини.

У будь-якому випадку, співрозмовники CNN кажуть, що навряд чи від обробки отриманих даних можна очікувати сенсації.

"Численні джерела повідомили CNN, що посадовці не розраховують отримати безумовні докази, такі як, наприклад, перехоплені повідомлення, якщо не трапиться чогось напрочуд неочікуваного", - йдеться у матеріалі.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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