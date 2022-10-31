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Спецслужбы Германии предупредили о возросшей активности иностранных шпионов в стране

Спецслужбы Германии предупредили о возросшей активности иностранных шпионов в стране

В военной контрразведке Германии предупреждают о возросшей активности иностранных разведок на территории страны.

О шпионской угрозе сообщила глава ведомства Мартина Розенберг.

По словам Розенберг, агенты иностранных государств всеми возможными способами пытаются получать информацию, оказывать влияние и продвигать интересы своих стран.

В качестве доказательства она привела недавние примеры попыток шпионажа на территории ФРГ. Розенберг заявила о дронах, которые были замечены над военными полигонами Бундесвера, где, в частности, проходят обучение украинские военные.

«Наша цель — выявлять попытки шпионской деятельности, особенно со стороны разведок России и Китая, на ранней стадии и эффективно реагировать на них в сотрудничестве с другими национальными ведомствами и международными партнерами», — подчеркнула Мартина Розенберг.

#германия #шпионы

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5256

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