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Спецслужбы США обвинили РФ в масштабной кибератаке на госорганы: детали заявления

Спецслужбы США обвинили РФ в масштабной кибератаке на госорганы: детали заявления

Американские спецслужбы впервые официально назвали Россию «вероятным» источником масштабной кибератаки на структуры правительства США и сети частных компаний, пишет «finanz».

ФБР, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), Аппарат директора Нацразведки и АНБ во вторник опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что хакерская операция, за которой, скорее всего, сто стоит Россия, «продолжается» спустя почти месяц после того, как была обнаружена.

Самая крупномасштабная за последние 5 лет и, возможно, сложнейшая в истории хакерская операция затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств и поразила чиновников размахом, границы которого еще предстоит определить.

Примерно 18 тысяч государственных и частных структур оказались скомпрометированы через программное обеспечение компании Solar Wind, которое использовалось хакерами. Пострадали до 10 американских государственных агентств, и спецслужбы полагают, что целью кибератаки является сбор разведывательных данных, говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп называл масштаб кибератаки «преувеличенным» и предполагал, что за ней может стоять Китай, который, по мнению Трампа, причастен также к взлому избирательных систем, повлекшему его поражение на выборах в ноябре.

Внутри спецслужб мало кто сомневается в виновности России, рассказали Bloomberg источники, знакомые с расследованием. По их словам, никаких следов, указывающих на Китай, обнаружить не удалось. Команда избранного президента Джо Байдена рассматривает несколько вариантов ответных мер, чтобы наказать Россию за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке.

Как только Байден вступит в должность, в отношении России могут быть применены различные меры — от кибератак на российскую инфраструктуру до финансовых санкций, сообщили Reuters источники, знакомые с планами. Ответные шаги должны привести к высоким экономическим, финансовым или технологическим потерям России, подчеркнул один из собеседников агентства.

Как сообщала группа «ИС», избранный президент США Джо Байден заявил, что российские хакеры, причастные к кибератакам на правительственные организации США, «заплатят высокую цену» за свой поступок.

Источник: sprotyv.info

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