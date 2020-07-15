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Спикер Госдумы пугает иностранных политиков экстрадицией в РФ за слова об украинском Крыме

Спикер Госдумы пугает иностранных политиков экстрадицией в РФ за слова об украинском Крыме

Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о том, что политики из других стран, «требующие возвращения Крыма под контроль Киева», могут быть экстрадированы в страну оккупантов для суда над ними. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы, сообщает российское издание «РБК».

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», — сказал Володин.

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев на заседании заявил, что принятие нового закона оккупантов «позволит российским правоохранительным органам привлекать к ответственности за заявления об отчуждении части территории России, сделанные иностранцами за пределами России».

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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