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Спикер РПЦ призвал не обвинять Гарри Поттера в бесовщине

Спикер РПЦ призвал не обвинять Гарри Поттера в бесовщине

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Владимир Легойда не видит ничего предосудительного в фильмах и книгах о Гарри Поттере. Он сказал это в прямом эфире в своем инстаграме.

"Одинаково неверно обвинять эту книгу в каком-то магизме и бесовщине, потому что если так подходить к Гарри Поттеру, то так же можно подходить и к русским народным волшебным сказкам, где сплошной магизм и бесовщина. И тут бессмысленно долго спорить, это именно так. Не менее неправильно будет пытаться присоединить Роулинг к Льюису и Толкиену", - сказал он

Легойда отметил, что из интервью с Джоан Роулинг и самих текстов книг о Гарри Поттере не следует, что автор сознательно вкладывала христианские смыслы и проводила евангельские параллели.

"Там, конечно, есть христианские смыслы, и мы можем там много увидеть просто потому, что Роулинг человек определенной культуры - европейской, христианской культуры. Было бы странно, если бы их там не было, этих смыслов", - считает спикер РПЦ.

Источник: interfax.ru

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