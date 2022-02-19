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Списання коштів україців на потреби ЗСУ: у соцмережах запустили новий фейк

Списання коштів україців на потреби ЗСУ: у соцмережах запустили новий фейк

У соціальних мережах активно розповсюджується чергових фейк, нібито Уряд України планує списувати кошти українців і передавати їх на потреби Збройних Сил. У Центрі протидії дезінформації спростували цей фейк.

«DDoS-атаки на сайти банків України — «тестування Урядом країни обмеження об’єму грошових коштів населення для передачі їх військовим». Таку дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені «Національного Корпусу», — йдеться у повідомленні.

Списання коштів україців на потреби ЗСУ: у соцмережах запустили новий фейк

Також зазначається, що «Національний Корпус» заявив, що вищезгаданий акаунт фейковий.

«15 лютого сталася DDoS-атака на сайти Міноборони, ЗСУ, а також додатки «Приватбанку» та «Ощадбанку». Ніхто не збирається забирати гроші вкладників українських банків та передавати їх військовослужбовцям Збройних Сил України. Всі банки на території України працюють в межах чинного законодавства. А законом подібний механізм «запозичення» не передбачений», — зазначили у Центрі.

Источник: sprotyv.info

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