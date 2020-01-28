Список українських заводів вивезених в Росію

Український блогер Семен Кабакаєв з ресурсу “СтопТерор” склав список з деяких великих підприємств доля яких йому відома, та що були вивезені до РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на СтопТерор.

Стахановський завод феросплавів

ВАТ «Стахановський завод феросплавів» понад 45 років спеціалізується на випуску кременистих сплавів і є найбільшим виробником феросиліцію в Україні. Завдяки проведеній реконструкції завод випускає не тільки крем’янисті сплави, але починаючи c 2004 року і марганцеві сплави.

Підприємство має у своєму розпорядженні 8 електродугових печей продуктивністю близько 2 тис. тонн продукції на місяць кожна.

На даний момент тільки 58,8% своєї продукції завод реалізує в Україні, а 41,2% – в ближньому і далекому закордонні. Основні споживачі наших феросплавів — Росія, Узбекистан, Білорусь, Туреччина, Словаччина, Швеція, Румунія, Молдова, Німеччина та інші країни ЄЕС.

Стахановський завод феросплавів розташований в східній частині Донбасу на землях міського фонду міста Стаханова Луганської області.

Стан: на території база бойовиків, частина обладнання вивезена.

Стахановський вагонобудівний завод

ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» – велике підприємство, яке з 1965 року розробляє і виробляє вантажні залізничні вагони. Продукція відповідає міждержавним стандартам, державним стандартам України (ДСТУ), міжнародним і європейським стандартам, а також сертифікована в системі СС ФЖТ.

«Стахановський вагонобудівний завод» – єдине підприємство в Україні, яке може виробляти транспортні системи, спеціально розроблені для перевезення залізницею надпотужних силових трансформаторів, відпрацьованого ядерного палива з АЕС.

Сім складальних ліній заводу забезпечують виробництво практично всіх видів вантажного рухомого складу, а також запасних частин до вагонів. Всі конструкторські розробки, незалежно від призначення, об’єднані єдиною метою — продовжити термін служби вагона, знизити його вагу і водночас підвищити вантажопідйомність. За час існування завод виготовив понад 100 тис. вагонів-хоперів, піввагонів, думпкарів, платформ, транспортерів і цистерн.

Стан: на території база бойовиків, частина обладнання вивезена.

Ясинуватський машинобудівний завод

ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» був провідним виробником прохідницької техніки самого широкого призначення на території СНД. Багато розробок і технічні рішення були унікальними, а надійність техніки перевірена в найсуворіших умовах шахт Донбасу і Росії. Географія поставок — понад 30 країн світу. Устаткування будує метрополітен в Празі, Санкт-Петербурзі, у нульових будувало в Донецьку.

Унікальність техніки та обладнання дозволяли створювати прохідницькі машини будь-якої складності, а за індивідуальними замовленнями — не має аналогів у світі. Це багато в чому, завдяки зусиллям єдиного в СНД конструкторського бюро по прохідницької техніки, що існує при заводі.

Стан: зруйнований, обладнання вивезено.

Холдингова компанія “Топаз”

Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз» – це багатопрофільне підприємство, яке спеціалізувалося на розробці та серійному виробництві складних радіотехнічних систем і комплексів спеціального призначення, а також радіотехнічних виробів широкого застосування.

За час існування ДАХК «Топаз» були виконані спільні контракти з підприємствами таких країн, як: Російська Федерація, Китайська народна республіка, Латвія, Федеративна республіка Німеччина, Малайзія, Ефіопія, Туркменістан, Туреччина.

Стан: укріп район, база бойовиків, обладнання повністю вивезено до Росії.

Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат

Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат — загальновизнаний лідер серед підприємств України та СНД, що займаються виробництва промислових валиків. Стійкість валків з маркою «ЛНПВК» забезпечує роботу прокатних станів з мінімальною кількістю перевалок, скорочуючи матеріальні та енергетичні витрати меткомбінатів. Продукція Лутугинського валкового комбінату конкурентоздатна за всіма показниками і експортувалася в усі країни СНД і далеке зарубіжжя. Підприємство постійно брало участь, і як правило, вигравало тендери у Пакистані, Індії, Угорщині, Болгарії, Македонії, Єгипті. Високий рівень інтеграційних зв’язків комбінату з фірмами Росії, Казахстану, Молдови, Білорусі та ін.

Основна продукція: робочі чавунні валки для прокатних станів гарячої вальцювання, валки для млинів усіх типів, валки для гумотехнічної, папероробної та інших галузей промисловості.

Стан: завод знищений, обладнання вивезено до Росії.

Луганський патронний завод

У 1953 році вперше в країні завод почав виробництво принципово нового, високопродуктивного технологічного устаткування — автоматичних роторних ліній, на базі яких згодом було побудовано кілька комплексно автоматизованих заводів для випуску патронів.

Новим етапом розвитку патронного виробництва стало створення у 2002 році ПрАТ «Луганський Патронний Завод». Нова концепція ПрАТ «ЛПЗ» на момент російської агресії — розширення номенклатури виробів, що мають попит на світовому ринку, в тому числі виробів відповідно до стандартів провідних світових виробників патронів з використанням потенційних можливостей роторної технології.

Підприємство було не тільки виробником широкої номенклатури патронів, а й виробником і постачальником технологічного обладнання роторного типу, а також інструментарію і технологічної оснастки, необхідної для виробництва патронів.

Стан: ремонтна база техніки терористів, пункт дислокації, обладнання повністю вивезено до Росії.

Завод електронного машинобудування “Машзавод – 100” – Луганськ

Лідер у сфері створення оснащення для електронного машинобудування. Розробляв і виготовляв обладнання для вирощування монокристалів сапфіру, кремнію, твердих і надтвердих монокристалів, які використовуються в електроніці. Обсяг річних продажів в різні роки становив $ 1-5 млн.

Стан: 90% обладнання вивезено до Росії, розташовується база бойовиків.

Завод “Юність” Краснодон-Луганськ

На підприємстві випускали радіотехніку і радіоелектроніку, вироби для ракетобудівної і аерокосмічної галузей, а також автореле, регулятори напруги, малогабаритні трансформатори. Всі роки перед 2014 завод працював з перебоями, оскільки не мав достатньої кількості замовлень. Продукцію продавав в основному російським оборонним і космічним підприємствам. У вересні 2015 на території заводу бойовики створили укріплену базу для зберігання боєприпасів і ремонту військової техніки.

Стан: база бойовиків, обладнання повністю вивезено до Росії.

Луганський фармзавод

Луганський хіміко-фармацевтичний завод — був підприємством, що динамічно розвивалося, оснащене сучасним обладнанням. Єдиний в Україні сучасний автомат з фасування сипучих лікарських засобів в термосклеювані пакети Volpak – S90 застосовувався у виробництві розчинних протизастудних лікарських засобів: «Парафекс» і «Лугаколд», аналогів зарубіжних протизастудних засобів – «Колдрекс», «Фервекс», «Фармацитрон», а також противокашлевого «Ацетилцистеїн» («Кофацін») – аналога «Флуімуціл», АЦЦ

Стан: робота на окупанта, випуск заборонених препаратів.

«ЛугаТерм»

Луганський завод теплотехнічного обладнання, випуск котлів.

Стан: розкрадений, частина обладнання вивезено до Росії.

Завод автоклапанів

Реалізація обладнання, клапанів на автомобілі МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, ГАЗ, ВОЛГА, ТАВРІЯ, ЗАПОРОЖЕЦЬ під замовлення, клапанів на автобуси Ікарус під замовлення, клапанів на мотоцикли під замовлення.

Стан: розкрадений, частина обладнання вивезено до Росії.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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