ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі

Початок розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії" у Європейському суді з прав людини дає підстави припустити, що суд встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі.

Про це йдеться у статті "Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/29/7133273/

Як зазначається, на суді Росія довела як те, що їй бракує заперечень по суті, так і те, що в представництві РФ у ЄСПЛ є очевидні проблеми з фаховістю.

"А отже, можна бути впевненим у тому, що значна частина української скарги буде задоволена принаймні на проміжному етапі – тобто щодо прийнятності. А цей етап є дня нас ключовим" - йдеться у статті.

Зокрема, на цьому етапі суд може визначити часові та територіальні рамки російського "ефективного контролю" на Донбасі, і цьому була присвячена левова частка промови британського юриста, що працює в українській урядовій команді, Бена Еммерсона, а також його коментарів після запитань суддів.

Україна, як визнав Еммерсон, визначила дві ключові дати. Перша – це 14 квітня 2014 року, через 3 дні після того, як російські спецслужби захопили Слов’янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом був втрачений.

"Друга дата – це 30-те квітня, коли в.о. президента Турчинов визнав, що Україна втратила контроль (над частиною Донбасу) і ЗСУ не зможуть його відновити", - заявив британський юрист.

Як зазначається, саме дата 30 квітня є ключовою, після якої можна говорити про беззаперечний контроль.

"Можна реалістично розраховувати, що саме її Суд юридично визнає датою початку російської окупації Донбасу. Адже чимала територія ОРДЛО, включно з обласними центрами, після того вже не поверталася під контроль Києва" - йдеться у статті.

При цьому із територіями під контролем РФ ясності набагато менше, адже були райони які переходили "з рук в руки" у 2014 та на початку 2015 року.

Однак українська команда сподівається, що окремі злочини росіян будуть взяті до розгляду у ЄСПЛ навіть на таких землях.

Источник: eurointegration.com.ua

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