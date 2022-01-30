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ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі

ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі

Початок розгляду міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії" у Європейському суді з прав людини дає підстави припустити, що суд встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі.

Про це йдеться у статті "Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/29/7133273/

Як зазначається, на суді Росія довела як те, що їй бракує заперечень по суті, так і те, що в представництві РФ у ЄСПЛ є очевидні проблеми з фаховістю.

"А отже, можна бути впевненим у тому, що значна частина української скарги буде задоволена принаймні на проміжному етапі – тобто щодо прийнятності. А цей етап є дня нас ключовим" - йдеться у статті.

Зокрема, на цьому етапі суд може визначити часові та територіальні рамки російського "ефективного контролю" на Донбасі, і цьому була присвячена левова частка промови британського юриста, що працює в українській урядовій команді, Бена Еммерсона, а також його коментарів після запитань суддів.

Україна, як визнав Еммерсон, визначила дві ключові дати. Перша – це 14 квітня 2014 року, через 3 дні після того, як російські спецслужби захопили Слов’янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом був втрачений.

"Друга дата – це 30-те квітня, коли в.о. президента Турчинов визнав, що Україна втратила контроль (над частиною Донбасу) і ЗСУ не зможуть його відновити", - заявив британський юрист.

Як зазначається, саме дата 30 квітня є ключовою, після якої можна говорити про беззаперечний контроль.

"Можна реалістично розраховувати, що саме її Суд юридично визнає датою початку російської окупації Донбасу. Адже чимала територія ОРДЛО, включно з обласними центрами, після того вже не поверталася під контроль Києва" - йдеться у статті.

При цьому із територіями під контролем РФ ясності набагато менше, адже були райони які переходили "з рук в руки" у 2014 та на початку 2015 року.

Однак українська команда сподівається, що окремі злочини росіян будуть взяті до розгляду у ЄСПЛ навіть на таких землях.

Источник: eurointegration.com.ua

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