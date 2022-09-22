Генерал Бен Ходжес, колишній командувач Силами США в Європі, вважає, що Сполучені Штати знищать Чорноморський флот у відповідь на ймовірне застосування Путіним ядерної зброї в Україні.

«Відповідь США може бути не ядерною... але цілком може бути руйнівним ударом, який може, наприклад, знищити Чорноморський флот або знищити російські бази в Криму». - дає слова Ходжеса Daily Mail Online. - «Тож я думаю, що президент Путін і ті, хто його оточує, не захочуть напряму втягувати США в конфлікт».

У генерала, якого я добре знаю, репутація військового аналітика, який рідко помиляється в своїх оцінках. В квітні 2021 він доволі точно описав мені, як будуть розвиватися бойові дії в разі вторгнення. Він ніколи не відмовляє українським медіа в розмові, тож чекаємо на його прямі коментарі колегам.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/16196

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