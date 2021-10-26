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Справа «скіфського золота»: суд Амстердама підготував рішення

Справа «скіфського золота»: суд Амстердама підготував рішення

Апеляційний суд Амстердама, де відбуваються слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», має оголосити рішення 26 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, рішення буде зачитане на відкритому судовому засіданні, яке призначено на 11:00 за місцевим часом.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама пройшли вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відведення судді через підтвердження зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Скіфське золото, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Источник: sprotyv.info

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