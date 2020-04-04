Справа заступника міністра МінТОТ: матеріали відкрито

Розслідування фактів шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та його «помічником» завершено. 3 квітня 2020 року слідство відкрило підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст.190 («Шахрайство»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («Підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам») Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США. Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми, в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Річ у тім, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь ТОВ.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. США винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. США. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол. США, заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого 1 млн дол. США - у 450 тис. дол. США - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. США – за владнання питання з судовою гілкою влади. Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його «помічника», залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Источник: nabu.gov.ua

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