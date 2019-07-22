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Спрятали танки: наблюдатели ОБСЕ сообщили об очередном нарушении оккупантов на Донбассе

Спрятали танки: наблюдатели ОБСЕ сообщили об очередном нарушении оккупантов на Донбассе

В постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области нет 29 танков, а также шести гаубиц и девяти минометов.

Об этом сообщается отчет СММ ОБСЕ.

«19 июля СММ констатировала, что 29 танков (Т-64 — 18 ед., Т-72 — 11 ед.), 4 буксируемых гаубиц (Д-30» Лягушка «, 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1) и 9 минометов (82 мм) и далее не хватало», — отмечается в отчете.

Вместе с тем, в пятницу, 19 июля, наблюдатели зафиксировали десять танков (Т-64) и три самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска). Вся техника была размещена по линиям развода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Источник: sprotyv.info

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