Спротив антикорупційним органам посилюється – Артем Ситник

Антикорупційні органи нарощують темпи в своїй роботі, що природньо викликало спротив корумпованої системи. Події останніх днів є яскравим цьому прикладом. Саме до такого висновку дійшли учасники дискусії під час презентації ГО «Transparency International Ukraine» першого власного дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури 29 жовтня 2020 року.

«Йдеться не лише про те, щоб знищити НАБУ, а всю антикорупційну інфраструктуру, яка почала працювати: НАЗК, яке почало складати протоколи, НАБУ і САП, які розслідують і скеровують справи до суду, й ВАКС, який ухвалює вироки. Починається нищівний удар по всій структурі. Супротив буде сильним. Надалі, я вважаю, головним індикатором вибору України буде рішення КСУ щодо ВАКС. Якщо рішення буде негативним, це означатиме, що ми стаємо на шлях зупинення антикорупційної реформи», — зауважив Директор НАБУ Артем Ситник.

Коментуючи нещодавнє рішення Конституційного Суду України щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування в.о. керівника САП Максим Грищук зазначив: «Наразі в роботі НАБУ і САП, а також уже на розгляді в суді, знаходиться багато проваджень по недекларуванню, які необхідно буде закривати. Це суттєвий удар по механізму виявлення активів незаконного збагачення, оскільки ця стаття завжди йшла поруч з е-декларуванням».

В свою чергу голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що навіть у випадку ухвалення нової редакції Закону щодо декларування, існує ризик, що його також визнають у подальшому неконституційним.

У презентованому ТІ дослідженні автори комплексно оцінили інституційну та операційну спроможність основних антикорупційних органів України, зокрема НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА та проаналізували діяльність за шістьма сферами — ресурси, незалежність, прозорість, підзвітність та доброчесність. Крім того, напрацювали низку рекомендацій, які допоможуть посилити їх спроможність. Зокрема, виділено такі основні рекомендації для НАБУ:

● унеможливити юридичний та політичний тиск на орган, а також спроби тиснути на НАБУ шляхом незаконного виведення скарг на дії органу з підсудності ВАКС та зобов’язання передати кримінальне провадження з підслідності НАБУ до іншого органу досудового розслідування;

● підготувати відповідну законодавчу і регуляторну базу для проведення зовнішнього аудиту діяльності органу і провести такий аудит;

● врегулювати питання призначення і звільнення Директора НАБУ, а також інших непритаманних Президенту України повноважень щодо роботи органу, з метою дотримування принципу стримувань і противаг між різними гілками влади.

Ознайомившись з рекомендаціями Директор НАБУ Артем Ситник зазначив: «Дякую авторам дослідження, ціную професійних підхід та те, що побачили наші сильні й слабкі сторони, надали низку рекомендацій, які стосуються різних сфер діяльності Бюро. Беручи до уваги основні рекомендації, особливо які стосуються забезпечення незалежності НАБУ, хочу сказати, що мінімізувати тиск на орган неможливо. Не лише в Україні, а й у всьому світі інституції, які здійснюють досудове розслідування у сфері корупції завжди перебувають під тиском. Тому важливо забезпечити такі гарантії незалежності органу, які дозволять з однієї сторони контролювати орган для убезпечення свавілля, в з іншої сторони — дозволить органу ефективно протидіяти цьому тиску».

У межах дослідження було проведено 28 інтерв`ю зі співробітниками антикорупційних інституцій та 22 — із представниками експертного середовища.

Учасниками обговорення 29 жовтня 2020 року стали виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик, керівниця юридичного відділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко, директор НАБУ Артем Ситник, в.о. керівника САП Максим Грищук, голова НАЗК Олександр Новіков, заступник керівника АРМА Володимир Павленко та керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Детальніше ознайомитись з дослідженням можна тут: https://bit.ly/2HL6lzh

Дивіться запис презентації дослідження, слово Директора НАБУ Артема Ситника з 00:39:23.

Источник: nabu.gov.ua

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