Співробітника НАБУ, якого на блокпосту в Сумах затримала СБУ, відпустили, — ЗМІ

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого 15 березня 2026 року затримали співробітники Служби безпеки України на блокпосту біля в’їзду до міста Суми, відпустили

Про це повідомив Бабель з посиланням на джерела в НАБУ.

Жодних проваджень щодо затриманого співробітника бюро не відкривали.

За даними НАБУ, 15 березня 2026 року їхнього співробітника затримали працівники СБУ на блокпосту біля в'їзду в місто Суми.

У бюро заявили, що інцидент стався без належних підстав, а затриманий перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування.

Як зазначають у відомстві, однією з причин затримання нібито стало те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території. Водночас перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема поліграф в Управлінні внутрішнього контролю, під час якого перевірялися можливі зв’язки або співпраця з державою-агресором чи колабораційними структурами.

У НАБУ наголошують, що такі дії перешкоджають виконанню службових обов’язків та документуванню злочинів у межах кримінальних проваджень.

У СБУ зазначили, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце роботи, підтвердив особу лише через сторінку в "Дії", а при аналізі контактів було виявлено низку російських номерів. Співробітники служби ініціювали посилену перевірку, щоб виявити потенційно підозрілих осіб, які прямують у прифронтовий регіон.

● Комісарка ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила 27 лютого, що Україна ще не відновила довіру після прийнятого закону влітку 2025 року щодо обмеження незалежності НАБУ й САП.

