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Співробітники швейцарської розвідки (NDB) протягом багатьох років співпрацювали з російськими агентами

Співробітники швейцарської розвідки (NDB) протягом багатьох років співпрацювали з російськими агентами

російські спецслужби могли отримати "чутливі" дані — розслідування SRF Investigativ.

У центрі чергового шпигунського скандалу опинився «кіберпідрозділ» NDB, співробітник якого тривалий час контактував з офісом компанії Kaspersky в москві.

Розслідування SRF Investigativ показало, що реакція швейцарської розвідки на ці контакти з'явилася тільки після того, як дружні закордонні спецслужби заявили про можливе припинення співпраці зі швейцарськими колегами.

З офіційної заяви Федеральної розвідувальної служби (NDB) Швейцарії випливає, що один зі співробітників NDB передав важливу інформацію з використанням секретних каналів зв'язку в офіс компанії Kaspersky. Інформація стосувалася «засекречених даних» про російських розвідників, які перебували в Гаазі в березні 2018 року. Про це йдеться в секретному звіті комісії NDB з посиланням на відомості від дружньої зарубіжної спецслужби.

Ця розвідслужба попереджала Швейцарію: інформація, що становить загрозу для життя людей, потрапила в розпорядження військової розвідки росії і, можливо, ФСБ.

У березні 2018 року в британському місті Солсбері було отруєно колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку. Навесні того ж року в Нідерландах було затримано російських розвідників, імовірно пов'язаних із цими подіями.

Оскільки аналіз токсичної речовини, якою було отруєно Скрипалів, проводили у швейцарській Лабораторії радіологічного та бактеріологічного аналізу в місті Шпіц (Labour Spiez, кантон Берн), то швейцарську розвідку також було залучено до цього розслідування.

Як випливає із секретного звіту NDB, Федеральна служба розвідки Швейцарії відреагувала на сигнали колег тільки в грудні 2020 року, тобто більш ніж через два роки після першого попередження.

Співробітника В. спочатку перевели на віддалену роботу, а потім він узагалі покинув спецслужбу. Навесні 2021 року NDB ініціювала внутрішнє розслідування.

Водночас виникло безліч суперечностей, пов'язаних із його звільненням. Йдучи з NDB у Берні, В. забрав із собою й особистий службовий ноутбук. Він повернув його тільки в березні 2021 року — через більш ніж три місяці — у перевстановленому вигляді, пославшись на наявність на пристрої особистої інформації.

Де і як було використано секретні дані протягом року — невідомо.

Джерело: https://t.me/znua_live/205296

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