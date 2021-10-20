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Співробітники воєнної розвідки України здійснили чергову евакуацію громадян України із сирійського табору “Родж”

Співробітники воєнної розвідки України здійснили чергову евакуацію громадян України із сирійського табору “Родж”

До Києва прибув евакуаційний рейс з п’ятьма громадянами України, які більше двох років перебували в закритому таборі

Вчора вранці кримчанка Іман та четверо її дітей безпечно повернулися в Україну.

“Вкотре ми виконали завдання Президента, що ми не кидаємо своїх в будь-якій точці світу. Сьогодні ми поборолись ще за одну родину, яка прилетіла з табору “Родж”, – зазначив заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрічаючи українську родину в аеропорту “Жуляни”. За його словами, це четвертий рейс евакуаційної операції з Сирії, і невдовзі буде наступний.

Роман Машовець зауважив, що такі операції проводяться спільно Міністерством закордонних справ України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та іншими відомствами. Вони відбуваються регулярно задля порятунку кожного українського громадянина, який потрапив в біду в будь-якій точці світу.

“Кожне життя українця для нашої держави є найвищою цінністю. Тому українська влада робить все можливе, а коли треба – і неможливе, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходилися, якщо вони опиняються у складній ситуації, як зараз ця родина. Якщо говорити по табір “Родж”, то це – остання наша родина, яку врятували в того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору “Аль-Хол”, але вони поки що знаходяться в режимі очікування через карантинні заходи”, – наголосила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Поверненні українців на Батьківщину стало можливим завдяки роботі розвідників та українських дипломатів, зокрема посольства України в Іраку та почесного консула України в Ербілі доктора Фархана Алі, який значно допоміг у здійсненні нинішньої рятувальної операції.

Попереду на багатодітну родину чекає адаптація до повноцінного життя.

Головне управління розвідки разом із українськими дипломатами провели успішну міжнародну гуманітарну операцію та в чергове засвідчили, що українці своїх у біді не залишають.

Співробітники воєнної розвідки України здійснили чергову евакуацію громадян України із сирійського табору “Родж”

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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