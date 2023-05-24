Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 112

Спустя 2 сутки пришла методичка

Спустя 2 сутки пришла методичка

Прошло почти 36 часов с момента мягкого проникновения добровольцев в БНР. Властные ресурсы долгое время вообще ничего не комментировали; утром Песков сообщил о "глубокой озабоченности". Основным медийным рупором всё это время являлись военкоры, подвластные Пригожину.

Методичка выдалась достаточно сумбурной, но в ней ясно сказано, что пригожинская пресса все неправильно доносила до публики, провоцируя "разброд и панику".

А правильно доносить информацию так:

1) На территорию России через границу проникла вооруженная группа "неонацистов-неовласовцев" (не знаю, что за зверь такой, но звучит угрожающе).

2) Аспекты того, почему через российскую границу вообще может проникнуть "шайка неовласовцев", приказано не уточнять.

3) Большинство лиц, проникших через границу, были моментально установлены. Сразу же подключились МВД, ФСБ и прочие структуры, которые разработали план противодействия.

4) Вторгнувшиеся лица инспирировались украинской разведкой, но сами украинцы "побоялись пересекать границу", пустив на "суицидальную миссию" своих адептов.

5) Вторгнувшиеся лица тут же были остановлены. Планово (вот это совсем интересно) была реализована эвакуация мирного населения, чтобы "эффективнее расправляться с неовласовцами, не подвергая риску мирное население".

6) Почти всех поймали. Некоторые - убиты. Большая часть - сбежала на территорию Украины. Остальные - дают показания.

7) Любая возможность повторного вторжения уничтожена, проведен ряд мер обеспечивающих тотальную безопасность границы.

И всё-таки главный вопрос так и не раскрыт. Как группа из нескольких десятков человек, вооруженная лёгкой техникой, смогла прорваться через сверхзащищенную границу за 10 млрд рублей, там укрепиться и продолжать (до сих пор) удерживать населенные пункты.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7872

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина - восьмая в рейтинге самых несчастных стран мира
Сегодня 10:16    65
24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви
Сегодня 09:51    76
Закордонна преса про рейд на Бєлгород
Сегодня 09:39    106
Окупанти грабують музеї
Сегодня 09:27    89
Adobe додає ШІ-функції у Photoshop
Сегодня 09:03    99
Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань
Сегодня 08:52    116
Харківщина. 24 травня
Сегодня 08:50    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:46    98
Виробник зброї Rheinmetall в Україні
Сегодня 08:42    108
“Страх перед контрнаступом ЗС України”
Сегодня 08:31    131
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 