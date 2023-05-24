Спустя 2 сутки пришла методичка

Прошло почти 36 часов с момента мягкого проникновения добровольцев в БНР. Властные ресурсы долгое время вообще ничего не комментировали; утром Песков сообщил о "глубокой озабоченности". Основным медийным рупором всё это время являлись военкоры, подвластные Пригожину.

Методичка выдалась достаточно сумбурной, но в ней ясно сказано, что пригожинская пресса все неправильно доносила до публики, провоцируя "разброд и панику".

А правильно доносить информацию так:

1) На территорию России через границу проникла вооруженная группа "неонацистов-неовласовцев" (не знаю, что за зверь такой, но звучит угрожающе).

2) Аспекты того, почему через российскую границу вообще может проникнуть "шайка неовласовцев", приказано не уточнять.

3) Большинство лиц, проникших через границу, были моментально установлены. Сразу же подключились МВД, ФСБ и прочие структуры, которые разработали план противодействия.

4) Вторгнувшиеся лица инспирировались украинской разведкой, но сами украинцы "побоялись пересекать границу", пустив на "суицидальную миссию" своих адептов.

5) Вторгнувшиеся лица тут же были остановлены. Планово (вот это совсем интересно) была реализована эвакуация мирного населения, чтобы "эффективнее расправляться с неовласовцами, не подвергая риску мирное население".

6) Почти всех поймали. Некоторые - убиты. Большая часть - сбежала на территорию Украины. Остальные - дают показания.

7) Любая возможность повторного вторжения уничтожена, проведен ряд мер обеспечивающих тотальную безопасность границы.

И всё-таки главный вопрос так и не раскрыт. Как группа из нескольких десятков человек, вооруженная лёгкой техникой, смогла прорваться через сверхзащищенную границу за 10 млрд рублей, там укрепиться и продолжать (до сих пор) удерживать населенные пункты.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7872

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