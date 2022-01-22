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США обвинили чиновников Беларуси в воздушном терроризме

США обвинили чиновников Беларуси в воздушном терроризме

Власти США предъявили обвинения в воздушном терроризме должностным лицам Беларуси, которые, по их мнению, причастны к инциденту с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, сообщается на сайте Минюста, пишет «charter97».

Обвинение предъявлено генеральному директору «Белаэронавигации» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам КГБ Беларуси. Всем им инкриминируется «сговор с целью осуществления акта воздушного терроризма».

В обвинительном заключении, которое было передано в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, сообщается, что должностные лица Беларуси сфабриковали информацию о том, что на борту Ryanair была бомба. Это было сделано для того, чтобы задержать находившегося в самолете Романа Протасевича.

В Минюсте отметили, что эти действия поставили под угрозу жизни пассажиров самолета, в том числе находившихся на его борту четырех граждан США.

«Обвиняемые находятся на территории Беларуси. Каждому из них грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения», — говорится в сообщении Минюста.

Источник: sprotyv.info

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