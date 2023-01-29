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США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине

США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине

«США отданы поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию», - говорится в сообщении.

▶️ dodig.mil/hotline

США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине

+1-703-604-8799 або

+1-800-424-9098

▶️ stateoig.gov/hotline

США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине

+1 202-647-3320 або

+1 800-409-9926

▶️ oig.usaid.gov

США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине

+1-202-712-1023 або

+1-800-230-6539

https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2023-01/Hotline%20Information%20for%20Reporting%20Ukraine-Related%20Misconduct%20%28Ukrainain%29.pdf

Джерело: https://t.me/u_now/84150

Новости портала «Весь Харьков»

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