США планують цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, - CNN

Київ також просить поставити йому систему протиракетної оборони NASAMS. Вона може вражати цілі на відстані понад 150 км, проте українські військові мають пройти навчання.

На думку низки американських експертів, росіяни знають про ці плани Вашингтону, а тому поспішають якнайшвидше використати вже й не такий великий запас своїх ракет перед тим, як відсоток їх знищення за допомоги нової системи ППО може сягнути 90%. Ось і бісяться, виродки.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15167

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