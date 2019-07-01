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США подтягивают к Ирану эскадрилью новейших боевых самолетов

США подтягивают к Ирану эскадрилью новейших боевых самолетов

На фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном Пентагон перебрасывает в зону Персидского залива более десяти истребителей F-22 пятого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВВС Центрального командования США.

Малозаметные для радаров боевые самолеты начали прибывать на этой неделе на катарскую базу американских ВВС в Эль-Удейде "для защиты американских сил и интересов".

База в Эль-Удейде является опорной для военно-воздушных операций США на Ближнем Востоке. Эта база активно использовалась американцами во время боев против ИГ в Сирии и Ираке.

В сообщении отмечается, что развертывание F-22 в Эль-Удейде проводится впервые.

Напомним, в начале мая Трамп отдал приказ направить в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и нарастить военное присутствие в регионе.

Это было сделано после того, как в Белом доме объявили, что согласно полученным в Пентагоне новым разведданным, Тегеран дал "зеленый свет" проиранским боевикам в Йемене и Ираке "работать" по американским целям, включая военные корабли и сухопутные подразделения.

После этого США стали перебрасывать на Ближний Восток корабли, самолеты и комплексы ПРО.

Между тем власти Саудовской Аравии официально заявили, что атаки на нефтяные танкеры были проведены с территории Ирака проиранскими силами при поддержке Тегерана.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, США

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