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США покладають на рф відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

США покладають на рф відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

Про це йдеться у заяві (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/statement-by-national-security-council-spokesperson-adrienne-watson-2/) Білого дому:

Хоч би якими були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною за цей трагічний інцидент є росія, яка запустила шквал ракет по цивільній інфраструктурі Україні. Україна мала – і має – повне право захищатися.

Нагадаємо, президент України Зеленський впевнений, що ракета, яка 15 листопада впала на території Польщі, – не українська.

Джерело: https://t.me/spravdi/21000

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