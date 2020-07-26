США снова накрыла волна протестов

В Сиэттле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

Как сообщает канал K5, в субботу несколько тысяч человек собрались, чтобы провести на Капиталийском Холме марш против полицейского насилия и проявить солидарность с протестующими в Портленде. Протест был мирным, пока группа людей не достигла здания молодежного центра. Участники протеста прорвались на строительную площадку центра и подожгли мобильные трейлеры и прочее оборудование, начали бить стекла в машинах.

Группа направилась в направлении полицейского участка, разбивая витрины магазинов. Некоторые использовали баллончики с краской, чтобы вывести из строя камеры наблюдения. По крайней мере один человек бросил взрывное устройство в стену полицейского участка. Полиция объявила протест массовым беспорядком после того, как полицейскому имуществу нанесли ущерб, и перешла к физическим мерам по разгону толпы. Протестующие кидали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки. Всего было задержано 45 человек.

Ранее участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

Агентство Телевидения Новости