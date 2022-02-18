США і Великобританія помітили перекидання нових військ РФ до України

Британська розвідка повідомляє про переміщення РФ до кордонів України додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового госпіталю. США заявляють про перекидання до кордону ще семи тисяч російських солдатів.

Російський танк на військових навчаннях в Білорусі (фото 24 січня 2022 року)

Попри заяви Росії про відведення військ від кордонів України, РФ продовжує нарощувати військову міць в регіоні, повідомили в ніч на четвер, 17 лютого, в Білому домі США і військовій розвідці Великобританії.

"Ми не побачили доказів того, що Росія відвела свої війська від кордонів України", - цитує голову британської військової розвідки Джима Гокенхала агенція Reuters. За його даними, навпаки, в бік України рухається додаткова бронетехніка та гелікоптери, а також було помічено польовий шпиталь. "Росія має військові потужності для того, щоби здійснити вторгнення в Україну", - наголосив він.

Мапа розміщення військ РФ на кордонах України

РФ перекинула до кордону ще сім тисяч солдатів - джерело

У Білому домі також називають заяви російської влади про відведення частини військ неправдивими. Високопоставлений чиновник Адміністрації президента США Джо Байдена повідомив журналістам на умовах анонімності, що РФ перекинула до українського кордону ще до семи тисяч солдатів. Агенція АР зауважує, що підтверджень цієї інформації він не надав.

"Росія стверджує, що хоче знайти дипломатичне рішення, але її дії говорять про протилежне", - сказав чиновник і додав, що РФ може в будь-який момент розпочати операцію, яка стане приводом для вторгнення в Україну.

Привід для вторгнення

Занепокоєння збільшенням російських військ на кордоні висловив на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс. Він заявив, що Росія може напасти в будь-який момент під надуманим приводом.

"Протягом останніх тижнів ми бачили, як російські посадовці та ЗМІ розповсюджували в пресі численні матеріали, які могли би бути використані як привід для вторгнення", - сказав речник Держдепу і в якості прикладу навів слова президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Напруга на кордонах

15 і 16 лютого міністерство оборони РФ заявило про відведення частини військ від українського кордону після навчань. В Україні і на Заході відведення російських військ не підтверджують.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зауважують, що ризик нового вторгнення РФ в Україну зберігається. У Кремлі у відповідь заявляють, що в НАТО "проблеми з адекватною оцінкою" ситуації.

Источник: dw.com

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