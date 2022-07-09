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США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців

США виявили 18 російських фільтраційних таборів для українців

Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що США виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких депортують до Росії.

Джерело: The New York Times

Пряма мова: "На сьогоднішній день виявлено не менше 18 місць фільтрації по обидва боки українсько-російського кордону".

Деталі: За її словами, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її сили вторглися в Україну.

Ці фільтраційні табори розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та РФ.

Ті, хто виїхав з Росії після "фільтрації", повідомляли про допити, побиття і тортури людей, ймовірно пов'язаних з ЗСУ, а також про зникнення.

Після фільтраційних таборів українців направляють до міст по всій Росії - часто, згідно зі свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії.

Остріан назвала фільтрацію "сталінським процесом", додавши, що вона була "останньою у довгій російській історії використання масової депортації та депопуляції у спробі підпорядкувати та контролювати людей".

Вона також процитувала інтерв'ю людей, які пройшли через фільтраційні табори, про те, як у них конфісковували паспорти і як деяких з них спонукали подати заяву на отримання російського громадянства.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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