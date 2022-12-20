США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ і через це не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 19 декабря (Рейтер) - Соединенные Штаты обвинили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «очевидно уступил российским угрозам» и не отправил официальных лиц в Украину для проверки используемых Россией беспилотников, которые, по словам Вашингтона и других, были поставлены Ираном.

Россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования происхождения беспилотников. Иран признал , что поставил Москве беспилотники, но сказал, что они были отправлены до того, как Россия вторглась в соседнюю страну в феврале."

Отсюда: https://www.reuters.com/world/us-accuses-un-yielding-russian-threats-over-iran-drone-inquiry-2022-12-19/?fbclid=IwAR02GRB8wlvxnSNpHW63hvnFRnEZbf3ZMBSDPZGSoDTmVTJbgx5SV4i91Hc

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22955

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