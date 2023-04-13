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США ввели санкції проти угорського банку

США ввели санкції проти угорського банку

У середу, 12 квітня, Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо «Міжнародного інвестиційного банку» («МІБ»), контрольованої рф фінансової установи в Будапешті.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що цей банк має майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади, що дозволяє росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі.

«Це відкриває двері для злочинної діяльності Кремля в Центральній Європі та на Західних Балканах і може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, включаючи порушення санкцій», - йдеться у повідомленні.

Мінфін США наголошує, що уряд росії готовий виділити додаткові ресурси, включаючи держгарантії та субсидії, щоб врятувати банк від загрозливого дефолту.

Крім того, США запровадили санкції щодо дочірньої компанії «МІБ» - «МІБ Капітал» і трьох нинішніх та колишніх керівників: Миколи Косова і Георгія Потапова та Імре Ласлоцкі.

«Керівництво «МІБ» координувало роботу банку з офіційними особами росії навіть після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Косов є колишнім головою «МІБ», а Потапов і Ласлоцький є високопосадовцями в правлінні «МІБ», - додали у Мінфіні.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року свою участь у «МІБ» припинили Болгарія, Чехія, Румунія та Словаччина.

Джерело: slovoidilo.ua

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