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США успішно випробували гіперзвукову ракету

США успішно випробували гіперзвукову ракету

Військово-повітряні сили США здійснили успішний випробувальний пуск прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Drive.

У ВПС заявили, що запуск відбувся ще у суботу, 14 травня. Тоді американський багатофункціональний важкий наддалекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Boeing B-52 Stratofortress здійснив запуск прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A у Тихому океані поблизу узбережжя Каліфорнії.

Зазначається, що цей успішний запуск був здійснений після трьох невдалих спроб минулого року.

Військово-повітряні сили США назвали останнє випробування ракети великим досягненням для всіх залучених до процесу сторін.

Як повідомляв Укрінформ, США в середині березня успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього факту, щоб уникнути ескалації у відносинах з рф перед візитом президента Джо Байдена до Європи.

Источник: ukrinform.ua

Фото: USAF

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Темы: впк, США

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