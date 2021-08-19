Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 61

США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

Вашингтон заморозить близько дев'яти мільярдів євро, що належать уряду Афганістану. Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів МВФ.

Вашингтон ще раніше зупинив постачання готівки до Афганістану

Вашингтон заблокує радикальному ісламському рухові "Талібан" доступ до рахунків афганського уряду, що перебувають під управлінням Федеральної резервної системи (ФРС) та інших фінансових організацій США.

"Будь-які активи Центрального банку, якими афганський уряд володіє в США, не буде надано "Талібану", - вказав представник адміністрації США. Глава Центробанку Афганістану Аджмал Ахмаді заявив журналістам, що валютні резерви країни становлять близько дев'яти мільярдів євро і що майже всі вони знаходяться закордоном. За його словами, після вжиття США заходів з блокування доступу до цих резервів талібам будуть доступні менше ніж 0,1 відсотка від їхнього обсягу.

Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму в майже 500 мільйонів доларів.

США не постачають готівку до Афганістану з середини серпня

У середині серпня після низки перемог "Талібану" міністерство фінансів США вирішило припинити постачання до Афганістану готівкових доларів. Таким чином Вашингтоном було утримано сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у бюджеті ФРН за цією статтею, поки не виплачено ані цента.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Санкции против режима Лукашенко: белорусский банк перестал обслуживать карты Visa
Сегодня 06:18    104
Талибан пообещал покончить с производством наркотиков в стране
18.08.2021 12:01    225
РУССКАЯ УГРОЗА. Американцы восстанавливают военную мощь в Европе, чтобы остановить агрессию России
18.08.2021 10:10    230
Талибан контролирует одни из самых богатых месторождений лития, меди и золота в мире – как с ними будут договариваться крупные державы?
18.08.2021 08:09    282
В Калифорнии солнечные панели на крышах станут обязательными с 2023 года
17.08.2021 08:20    222
США начали расследовать соответствие российской экономики статусу рыночной
17.08.2021 07:27    203
Що відбувається у Кабулі: розповідь очевидиці та свіжі фотографії
17.08.2021 06:08    616
SpaceX Илона Маска создаст первый биллборд в Космосе
16.08.2021 10:03    266
Албанія прийме біженців із Афганістану на прохання США
16.08.2021 09:16    248
"Талибан" полностью взял власть над Афганистаном: люди пытаются бежать в Турцию и Иран
16.08.2021 06:07    279
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 