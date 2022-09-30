США закликали своїх громадян покинути росію через загрозу примусової мобілізації на війну проти України

Американці на росії можуть бути змушені брати участь у війні проти України, попередив уряд США, закликаючи громадян США покинути країну.

Посольство США в москві у вівторок оприлюднило заяву, в якій попереджає американських громадян про те, що російський уряд може примусити осіб з подвійним громадянством проходити військову службу.

Це оголошення зроблено на тлі загроз, що під так звану «часткову мобілізацію» путіна можуть підпасти всі верстви населення росії чоловічої статі.

«Росія може відмовитися визнавати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити американцям у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з країни-терориста та мобілізувати громадян США з подвійним громадянством на військову службу», — заявили в посольстві та консульствах США в росії.

У посольстві США також попередили, що комерційні рейси з росії наразі вкрай обмежені та часто недоступні для замовлення за короткий термін.

Наземні маршрути на автомобілях та автобусах досі відкриті, додають в посольстві.

«Якщо ви бажаєте залишити росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів», — йдеться в заяві.

Посольство США має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати громадянам США, і умови, включаючи варіанти транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими.

Близько 2000 протестувальників були заарештовані на росії через плани путіна відправити на війну з Україною до 1,2 мільйона чоловіків в якості «гарматного м’яса».

Нещодавно путін пішов на придушення протестів, посиливши терміни ув’язнення для дезертирів до 10 років колонії та застосував новий закон до тих, хто відмовлявся «мобілізуватися».

Він підписав поправки до Кримінального кодексу, які забороняють дезертирство та здачу в полон із змінною шкалою нових покарань.

Згідно з даними, наданими країнами-сусідами, з якими у росії поки що діє спрощений візовий режим, щонайменше 200 тисяч росіян втекли з країни-терориста протягом тижня після того, як президент путін оголосив про часткову мобілізацію через низку поразок у війні проти України.

Також, є повідомлення про наплив самотніх чоловіків на росії, які звертаються до органів реєстрації громадянського стану, щоб одружитися на жінках, які мають кількох дітей, оскільки сімейні чоловіки можуть отримати відтермінування від призову.

Росіяни вдаються до найрізноманітніших способів для уникнення мобілізації.

Наприклад, кількість пошукових запитів в Інтернеті за фразою «Як зламати руку вдома» дуже зросла протягом останніх днів серед росіян, оскільки потенційні призовники обмірковують радикальні дії.

У мобілізованих бійців з росії вкрай низький моральних дух та матеріальне забезпечення, про що свідчать багато відеороликів, поширених в Інтернеті самими ж росіянами, на яких солдатам пропонують затикати рани жіночими тампонами та прокладками.

Нещодавно призвані бійці в окупованій росією східній Україні починають здаватися в полон задля збереження свого життя. Також вже з’явилися принизливі кадри, як п’яні призовники б’ються між собою, коли їх запихують у шкільні автобуси.

За матеріалами: The Sun

Джерело: internetua.com

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