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США запровадили санкції проти осіб і організацій, причетних до передачі рф іранських дронів

США запровадили санкції проти осіб і організацій, причетних до передачі рф іранських дронів

Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження санкцій проти організацій та фізичних осіб, які брали участь у розробці та передачі росії іранських дронів, які сили рф застосовували для обстрілів міст України.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти фірм, причетних до виробництва або передачі в росію іранських безпілотних літальних апаратів, які рф застосовувала для руйнівних атак проти цивільної інфраструктури в Україні», - зазначається у заяві.

Як уточнюється, обмеження запроваджені щодо Дослідницького центру Shahed Aviation Industries, відповідального за розробку та виробництво безпілотників серії Shahed, а також компаній Success Aviation Services FZC та Jet Global DMCC, які сприяли передачі іранських дронів у росію.

Водночас Держдепартамент США вніс до списку санкцій, пов’язаних з поставками озброєння з Ірану, російську ПВК «Вагнер», військово-повітряні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC ASF), а також Qods Aviation Industries.

Окремі обмеження запроваджені проти двох осіб, які сприяли передачі безпілотників ПВК «Вагнер» з Ірану – Аббаса Джуми та Тиграна Срабіонова.

«Сполучені Штати сповнені рішучості застосувати санкції проти осіб та компаній, незалежно від того, де вони знаходяться, які підтримують невиправдане вторгнення рф в Україну», - заявила у цьому зв’язку міністр фінансів США Джанет Єллен.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок США запровадили санкції проти понад 40 фізичних та юридичних осіб, що забезпечували роботу нелегальних схем поставок технологій для російського ВПК.

Джерело: ukrinform.ua

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