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ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про ЗРК БУК та бойовий пункт управління комплексу БУК М1.

Захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

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На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву. 
Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук". 

Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження. 
Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки аби сповна "віддячити" їм за трофеї.
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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