ССО уразили російські «Іскандери», що готували пуски ракет по українських містах!

У ніч проти суботи підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій далекобійними дронами уразили пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», що базувалися у тимчасово окупованому Криму.

Одна пускова установка «Іскандер» була знищена поблизу села Вишневе, ТОТ Крим. Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об’єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту.

Також, унаслідок отриманих розвідувальних даних від представників місцевого руху опору, Силами спеціальних операцій був виявлений і уражений пункт зберігання пускових установок «Іскандер» у селищі Курортне, ТОТ Крим. ССО успішно уразили місце дислокації машин. Одразу кілька дронів досягнули цілі.

Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!

Джерело: https://t.me/ukr_sof/2615

