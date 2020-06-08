Стала известна новая причина молчания российских ПВО во время атак Израиля в Сирии: так молчание еще никто не объяснял

Установленные в Сирии российские системы противовоздушной обороны (ПВО) не сбивают израильские ракеты по политическим причинам.

Таково мнение заведующего отделом европейской безопасности Института Европы Российской академии наук, профессора московского государственного института международных отношений (МГИМО) Дмитрия Данилова, озвученное в рамках беседы в медиацентре “Патриот” на тему “Защитники Европы — угроза миру. Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?”.

Данилов подчеркнул, что в случае приказа на уничтожение не было бы технических проблем к выполнению распоряжения, но Москва расценивает Дамаск и Иерусалим как партнеров в рамках ближневосточного урегулирования.

“Речь не идет о том, что мы делим Сирию и Израиль на партнеров или союзников и противников. Для нас Израиль является таким же партнером в сфере международных отношений, в том числе и в рамках ближневосточного урегулирования, как и Сирия. В этом смысле да, мы попадаем в известный капкан, когда очень сложно реагировать на те или иные действия со стороны Израиля. Но он в этом отношении не может рассматриваться как военный противник России. Поэтому возможности военного парирования ракетных ударов по Сирии со стороны Израиля достаточно ограничены именно по политическим причинам”, — цитирует Данилова российское федеральное агентство новостей.

Данилову задали уточняющий вопрос: “То есть мы можем, но не хотим?” – и услышали: “Да”.

“Заметим, что в западных СМИ и социальных сетях регулярно публикуется информация о некоем подавляющем техническом превосходстве израильского оружия, которое якобы и не позволяет российским ПВО уничтожать ракеты и самолеты, стоящие на вооружении этого государства”, – так завершатся материал агентства.

В российских, израильских и западных СМИ действительно не раз поднималась тема “молчания” установленных в Сирии российских систем ПВО во время атак, приписываемых Израилю.

В апреле 2019 года известный военный аналитик Бабак Тагвей объяснил молчание российских С-300 тем, что Израиль использовал новейшее оружие. Речь шла об аэробаллистической ракете Rampage. Созданная в Израиле ракета может запускаться с истребителей четвертого и пятого поколений. Ракета способна поражать зенитные ракетные комплексы и материальные объекты противника. Дальность полета ракеты составляет 150 километров, в длину она достигает 4,7 метра, масса боевой части составляет 150 килограммов.

В России Rampage назвали аналогом “Кинжала” главным образом из-за аэробаллистической траектории, что делает ее перехват сложной задачей.

В феврале 2020 года известный российский эксперт назвал причины успешных действий Израиля в Сирии и заявил, что Москва не может позволить себе войну с Иерусалимом.

Источник: nigroll.com

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