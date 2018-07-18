Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:52
Просмотров: 152

Стала известна предварительная причина массовой гибели рыбы на Рогозянском водохранилище

Стала известна предварительная причина массовой гибели рыбы на Рогозянском водохранилище

Предварительной причиной массовой гибели рыбы в Рогозянском водохранилище стал недостаточный уровень кислорода в воде.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области.

Как сообщается, при норме не менее 4 мг/дм3  средний показатель кислорода в воде водохранилища составил 1,5 мг/дм3. В частности, в верхних слоях воды - 2,96 мг/дм3, в средних слоях – 1,96 мг/дм3 и возле дамбы – 0,92 мг/дм3.

Кроме того, вода в водоеме была буро-зеленого цвета и имела характерный запах сероводорода.

Экспертиза на наличие в воде загрязнений продолжается. Однако, как сообщили экологи, при поверхностном осмотре никаких коммуникаций, по которым могли сливать в водоем отходы, обнаружено не было. 

Харьковские экологи выловили из водоема 6 300 штук погибшей рыбы, среди которой оказались судак, лещ, плотва, серебристый карась, щука, толстолобик, линь.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 