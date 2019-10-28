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Стали известны подробности дерзкого нападения с топором в центре Харькова (ВИДЕО)

Стали известны подробности дерзкого нападения с топором в центре Харькова (ВИДЕО)

Телеграм-канал ВЕХА сообщил новые подробности мощного погрома в центре Харькова на углу проспекта Науки и проспекта Независимости.

«Стали известны новые подробности сегодняшнего дебоша с топором на проспекте Науки. Парень пришёл в ресторан «Багдад» поесть и сделал заказ. По его мнению, долго не несли еду, и он начал крушить мебель. Потом уехал. Хозяева «Багдада» вызвали копов. Те приехали и увидели возвращение клиента, но уже с топором. Его не смутило присутствие полиции, и он начал топором крушить витрину на глазах изумлённых копов. Затем вскочил в смарт и началась погоня. Приезжего Раскольникова настигли на проспекте Науки. Слава Богу все целы»,- говорится в сообщении телеграм-канала.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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