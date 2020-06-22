Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова - все подробности

8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил страшную аварию в центре Москвы, в которой погиб человек.

Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, находится под домашним арестом до 9-го августа. Пострадавший Сергей Захаров погиб в больнице, не приходя в сознание.

Психиатрическая экспертиза признала актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщает Интерфакс.

Актера в медицинской клинике осмотрели психолог, психиатр и невролог. По сообщениям российских СМИ, Ефремов был вежлив, вел себя корректно, но находился в депрессивном состоянии. 57-летний Заслуженный артист не стал отрицать своей наркотической зависимости

«Это было амбулаторная экспертиза без помещения в стационар, и она вынесла, что он вменяем, если даже какие-то там черты характера или злоупотребления обнаружены, то это не исключает вменяемость»,- отметил председатель Московской коллегии адвокатов, адвокат Андрей Князев.

Источник: showbiz.clutch.ua/

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