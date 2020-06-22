Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:14
Просмотров: 82

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова - все подробности

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова - все подробности

8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил страшную аварию в центре Москвы, в которой погиб человек.

Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, находится под домашним арестом до 9-го августа.  Пострадавший Сергей Захаров погиб в больнице, не приходя в сознание. 

Психиатрическая экспертиза признала актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщает Интерфакс.

Актера в медицинской клинике осмотрели психолог, психиатр и невролог. По сообщениям российских СМИ, Ефремов был вежлив, вел себя корректно, но находился в депрессивном состоянии. 57-летний Заслуженный артист не стал отрицать своей наркотической зависимости

 

«Это было амбулаторная экспертиза без помещения в стационар, и она вынесла, что он вменяем, если даже какие-то там черты характера или злоупотребления обнаружены, то это не исключает вменяемость»,- отметил председатель Московской коллегии адвокатов, адвокат Андрей Князев.

Источник: showbiz.clutch.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

ДТП на Сумской с машиной охраны
21.06.2020 21:30    189
Пять человек пострадали в утреннем ДТП на окружной
21.06.2020 14:14    421
Ночное ДТП на Тюринской: перевернутый Lexus и один пострадавший
21.06.2020 11:31    220
На окружной фура протаранила Audi
20.06.2020 17:12    340
Audi и Skoda не поделили перекресток на Клочковской
20.06.2020 16:14    323
7 грн ежемесячно - именно столько Зайцева будет выплачивать потерпевшим в смертельном ДТП на Сумской
20.06.2020 13:40    430
Участник ДТП прокатил свидетеля на капоте: столкновение ВАЗ и Mercedes на Белгородском шоссе (видео)
20.06.2020 00:25    238
На Салтовке на пешеходном переходе сбили девушку (видео)
20.06.2020 00:04    728
Лобовое столкновение в районе Змиева: трое пострадавших
19.06.2020 14:13    403
Смертельное ДТП на Сумской: осужденная Зайцева выплатила двум потерпевшим по 31 гривен компенсации
19.06.2020 14:04    488
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 