Стали відомі деталі розслідування СБУ щодо ДП "Антонов"

СБУ відкрила кримінальне провадження проти керівництва ДП "Антонов" за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. У грудні 2019 року суд задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ДП "Антонов".

Про це повідомляє проєкт "Марлін" із посиланням на ухвали Дніпровського районного суду м. Києва.

У матеріалах справи йдеться про те, що між Міноборони та ДК "Укроборонпром" було прийняте спільне рішення про проведення ДП "Антонов" дослідно-конструкторської роботи з модернізації у частині імпортозаміщення складових частин, обладнання та агрегатів виробництва РФ військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки АН-70 № 01-02 (створення літака АН-77 з комплектуючими вітчизняного та західного виробництва).

Для реалізації цього рішення ДП "Антонов" уклало контракт з німецькою компанією "Rohde&Schwarz" щодо постачання спеціальної радіостанції M3AR.

Радіостанцію імпортували в лютому 2019 року, але згідно листа Держслужби експортного контролю України, ДП "Антонов" не отримувало дозвільних документів на право здійснення імпорту товарів військового призначення.

"Для уникнення довгої бюрократичної процедури експортного контролю відповідальні особи ДП "Антонов" підготували пакет документів, у яких було зазначено, що радіостанція M3AR призначена для цивільних літаків, а тому не підлягає експортному контролю.

Між тим, у проведеній державній експертизі вказано, що така радіостанція використовується у військовій сфері", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, досудове розслідування, проведене СБУ, встановило, що посадові особи ДП "Антонов" порушили порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 333 Кримінального кодексу.

Нагадуємо:

СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності керівництва ДП "Антонов" - за статтею Кримінального кодексу "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Источник: epravda.com.ua

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