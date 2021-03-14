Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 80

Стало известно, кто и зачем ведет «группы смерти» в Украине

Стало известно, кто и зачем ведет «группы смерти» в Украине

В Украине участились случаи детских самоубийств. Школьники становятся жертвами так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире ток-шоу "Право на владу", пишет "ТСН".

По словам министра, группы создают люди с ненормальной психикой, которые хотят самоутвердиться за счет этого. Через социальные сети они дают указания неустойчивым, формирующимся личностям, а именно детям, которые не чувствуют поддержки своих родителей.

В свою очередь, главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка заявил, что за два последних месяца задержали двух кураторов "групп смерти". Ими оказались девочки-подростки, которые сейчас находятся на принудительном лечении.

Инспектор отметил, что один куратор был задержан в конце 2020 году в Киеве, другой - уже в 2021 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Это подростки с психическими расстройствами, обделенные вниманием родителей.

Девушка из Кривого Рога, в частности, создала группу "смертников", чтобы ее впоследствии продать. Она искала тех, у кого есть проблемы с родителями, и говорила им делать порезы - мол, "дойдя до последнего задания, они освободятся от земных страданий".

Но из-за конкретно этих двух задержанных ни один ребенок самоубийство не совершил.

«Что касается второй волны „синих китов“ — хочу сказать, что работники Департамента киберполиции выезжают на каждый суицидальный случай или попытку суицида со стороны детей, и на сегодняшний день не выявлено никакого отношения детей, которые осуществляли эти действия, к суицидальным группам», — сообщил представитель киберполиции.

Геращенко утверждает, что правоохранители держат прямую связь со всеми соцсетями (ТикТок, Facebook, Instagram) и требуют убирать нелегальный контент суицидального характера. Он также советует сообщать о подобном непосредственно в киберполицию, например через почту savechild@cyberpolice.gov.ua

"Любые неравнодушные граждане могут прислать, если увидят в какой-то социальной сети какой-то ролик, в котором будет содержаться призыв к ребенку злоупотреблять алкоголем, или какими-то лекарствами и т. д.», - сообщил он.

Телефоны доверия для детей:

Стало известно, кто и зачем ведет «группы смерти» в Украине

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінекономіки: Розблокування великої приватизації - це початок процесу інвестування та розвитку
Сегодня 10:21    31
Як вступати до закладів фахової передвищої або вищої освіти особам, які не отримали паспорти у формі ID-картки – роз’яснення МОН
Сегодня 09:55    50
В Харькове хакеры рассылают вирусы в платежках за электроэнергию
Сегодня 09:19    117
На літаках Ан-72 та Ан-74 встановлять українські допоміжні двигуни замість російських
Сегодня 08:55    86
Учасники бойових дій мають змогу отримати COVID-вакцину поза чергою
Сегодня 07:59    91
Вслед за Twitter в РФ хотят замедлить или отключить работу Facebook
Сегодня 07:47    124
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в лютому 2021 року
Сегодня 07:25    102
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 березня 2021 року
Сегодня 06:43    96
Командующий сухопутными войсками НАТО прибыл в Украину накануне возможного возобновления войны
Сегодня 06:22    257
Оновлений список найбагатших: Новинський став мільярдером, Косюк вибув
Сегодня 06:11    194
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 