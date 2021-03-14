Стало известно, кто и зачем ведет «группы смерти» в Украине

В Украине участились случаи детских самоубийств. Школьники становятся жертвами так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире ток-шоу "Право на владу", пишет "ТСН".

По словам министра, группы создают люди с ненормальной психикой, которые хотят самоутвердиться за счет этого. Через социальные сети они дают указания неустойчивым, формирующимся личностям, а именно детям, которые не чувствуют поддержки своих родителей.

В свою очередь, главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка заявил, что за два последних месяца задержали двух кураторов "групп смерти". Ими оказались девочки-подростки, которые сейчас находятся на принудительном лечении.

Инспектор отметил, что один куратор был задержан в конце 2020 году в Киеве, другой - уже в 2021 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Это подростки с психическими расстройствами, обделенные вниманием родителей.

Девушка из Кривого Рога, в частности, создала группу "смертников", чтобы ее впоследствии продать. Она искала тех, у кого есть проблемы с родителями, и говорила им делать порезы - мол, "дойдя до последнего задания, они освободятся от земных страданий".

Но из-за конкретно этих двух задержанных ни один ребенок самоубийство не совершил.

«Что касается второй волны „синих китов“ — хочу сказать, что работники Департамента киберполиции выезжают на каждый суицидальный случай или попытку суицида со стороны детей, и на сегодняшний день не выявлено никакого отношения детей, которые осуществляли эти действия, к суицидальным группам», — сообщил представитель киберполиции.

Геращенко утверждает, что правоохранители держат прямую связь со всеми соцсетями (ТикТок, Facebook, Instagram) и требуют убирать нелегальный контент суицидального характера. Он также советует сообщать о подобном непосредственно в киберполицию, например через почту savechild@cyberpolice.gov.ua

"Любые неравнодушные граждане могут прислать, если увидят в какой-то социальной сети какой-то ролик, в котором будет содержаться призыв к ребенку злоупотреблять алкоголем, или какими-то лекарствами и т. д.», - сообщил он.

Телефоны доверия для детей:

Источник: internetua.com

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