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Стало відомо, чому тривоги в Україні почали тривати довше

Стало відомо, чому тривоги в Україні почали тривати довше

Держава-терористка застосовує в Україні іранські дрони-камікадзе «Shahed-136».

Їхня швидкість не є високою та становить 50-120 км/год. Саме тому повітряні тривоги можуть тривати довше.

Відповідну заяву під час телемарафону зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що ворожі безпілотники можуть змінювати маршрут, а також довго летять до цілі. Дрони-камікадзе нещодавно завезли на територію білорусі.

Тривоги в Україні тривають довше, ніж зазвичай. Причина зрозуміла – низька швидкість «Shahed-136».

Системі протиповітряної оборони важко визначити ці БПЛА, оскільки вони літають досить низько. Дальність польоту може складати 1 тис. кілометрів. У носовій частині безпілотники здатні переносити до 50 кілограмів вибухівки.

Джерело: vgolos.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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