Стало відомо, чому тривоги в Україні почали тривати довше
Держава-терористка застосовує в Україні іранські дрони-камікадзе «Shahed-136».
Їхня швидкість не є високою та становить 50-120 км/год. Саме тому повітряні тривоги можуть тривати довше.
Відповідну заяву під час телемарафону зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ігнат зазначив, що ворожі безпілотники можуть змінювати маршрут, а також довго летять до цілі. Дрони-камікадзе нещодавно завезли на територію білорусі.
Тривоги в Україні тривають довше, ніж зазвичай. Причина зрозуміла – низька швидкість «Shahed-136».
Системі протиповітряної оборони важко визначити ці БПЛА, оскільки вони літають досить низько. Дальність польоту може складати 1 тис. кілометрів. У носовій частині безпілотники здатні переносити до 50 кілограмів вибухівки.
Джерело: vgolos.ua