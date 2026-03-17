Стало відомо про смерть курсанта навчального батальйону ЗСУ з Харківщини

23 лютого помер молодший сержант Збройних сил України Володимир Погребняк, курсант навчального взводу навчальної роти навчального батальйону військової частини А1363.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Володимир Погребняк народився 24 вересня 1980 року в місті Лозова. Навчався у Лозівській загальноосвітній школі №4, де здобув повну загальну середню освіту.

Після закінчення школи він отримав професію електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання у Лозівському ПТУ №36.

Працював у геологорозвідувальній службі міста Лозова, згодом — у сейсмологічній розвідці в місті Полтава.

У січні 2026 року Володимир Погребняк був призваний до лав Збройних сил України. Він проходив службу як курсант навчального взводу навчальної роти навчального батальйону військової частини А1363 у званні молодшого сержанта.

Володимир Погребняк помер 23 лютого 2026 року, деталі не уточнюються. У захисника залишилися син, дружина, мати та сестра.

Агентство Телевидения Новости