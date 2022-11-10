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Стало відомо, скільки вживаних авто привезли українці після скасування нульового розмитнення

Стало відомо, скільки вживаних авто привезли українці після скасування нульового розмитнення

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику Державної митної служби та визначили, скільки привезли вживаних автомобілів після скасування нульового розмитнення.

Так, з моменту скасування так званого «нульового» розмитнення, тобто від 1 липня 2022 року, митне оформлення пройшли понад 41,2 тисячі вживаних легковиків. З них найбільше (15,1 тис.) — у серпні, а найменше (11,2 тис.) — у липні. Таким чином, у середньому по «старих-нових» ставках українці імпортують близько 13,7 тисячі легкових автомобілів з пробігом.

Для порівняння, у травні та червні, на піку так званого «нульового розмитнення», з-за кордону привезли 93,6 тис. та 138,2 тис. вживаних легкових машин відповідно. Тобто, темпи імпорту впали у понад 8 разів.

«З липня по вересень включно сукупна митна вартість усіх вживаних авто, які пройшли митне оформлення протягом цього періоду, склала 11,8 мільярда гривень», – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік.

Джерело: mmr.net.ua

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