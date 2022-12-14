Стало відомо, від кого «русскіє баби єсчьо наражают», це - таджики

Відомство Шойгу збирає для мобілізованих баяни, губні гармошки та балалайки, обіцяючи в такий спосіб «спонукати бійців до подвигу», тоді як для російськомовних шкіл Таджикистану кремль виділяє чергових 6 млрд рублів ($90 млн).

Z-пропагандисти невдоволені. Кажуть, які гроші таджикам, «коли у Росії люди по 50-100 рублів збирають на снарягу, приціли та буржуйки»?

▶️ Російська держава дбає не про чмобіків, а про власні інтереси.

● «Велика» Росія конкурує з Китаєм за свідомість таджиків. Китай інвестує в цю автократію вдвічі більше грошей, ніж Росія - $3,3 млрд проти $1,6 млрд. Це кремлеві важливіше, ніж турбота про гарматне мʼясо. Система імперських пріоритетів, де конкретна людина - лайно, і є причиною зубожіння як армії, так і цивільних.

● Додаткових $90 млн не навчать таджиків «великому і могучому». Ця нація не асимілюється, проживає закритими общинами, навіть емігрувавши в інші країни. Проте шкільної освіти буде достатньо для спілкування на рівні знаменитих гастарбайтерів «Равшана» та «Джумшута».

● Прототипи цих легендарних персонажів завжди були потрібні в РФ, але після початку мобілізації брак робочих рук ще відчутніший: одним дали в руки автомат, інші - накивали пʼятами. Точних цифр немає, але попередньо, йдеться про нестачу декількох мільйонів працівників.

Це ще одна причина, чому кремль вимушений фінансувати курс «російська для гастарбайтерів»: хтось же мусить працювати на економіку «великої імперії».

▶️ До речі, на таджиків покладатиметься ще одна відповідальна місія: приглянути за згорьованими російськими вдовами. Адже брак чоловіків в імперії лише посилюватиметься, а бабам ще народжувати та народжувати. Не думаю, що навіть держдумі вдасться скасувати закони природи.

✔️ Важлива думка: стратегія фюрера розрахована на постійне оновлення особового складу, а не збереження існуючого: «забрити» у солдати свіжих бурятів для держави набагато раціональніше, ніж дбати про безпеку та добробут вже наявних. Тоді як країна не помітить втрати бійців. Таджики вже в дорозі.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/539

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