Стало відомо, за що затримали Гладковського: САП повідомила про підозру

У підозрі фігурують дві статті Кримінального кодексу – щодо декларування недостовірної інформації та зловживання владою

Колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському офіційно оголосили про підозру. Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зазначається, що повідомлення попередньо погодив керівник САП Назар Холодницький.

"18 жовтня 2019 року детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. ст. 366-1 ККУ – декларування недостовірної інформації.

"Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він є кінцевим власником, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", – інформує пресслужба САП.

Зазначається, що в результаті державі було завдано збитків на понад 10,62 млн грн.

Також, як повідомляє прокуратура, колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме – $54 тис. за 2016 рік, $63 тис. за 2017 рік та $47,5 тис за 2018 рік.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Источник: 5.ua

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