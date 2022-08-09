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Стамбульський координаційний центр не фіксує збою в роботі «зернової угоди»

Стамбульський координаційний центр не фіксує збою в роботі «зернової угоди»

Екіпажі торгових суден також заявляють про безперебійність та належний контроль, повідомила речниця сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Поки що все функціонує. Але ми готові до того, що ворог може зробити будь-які провокації. Сигнали повітряної тривоги досить часто лунають в нашому регіоні. Тому є певні побоювання трейдерів та перевізників.

Нагадаємо, 22 липня між Україною, Туреччиною та ООН була підписана «зернова угода».

8 серпня з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з продовольством – на борту 60 тисяч тонн агропродукції.

Джерело: https://t.me/spravdi/14987

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