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Станцию метро "Университет" закрыли из-за ничейного пакета

Станцию метро Университет закрыли из-за ничейного пакета

В пятницу, 12 октября, в Харькове на станции метро "Университет" был найден подозрительный пакет.

Об этом на своей странице в Facebook  сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"На станции метро «Университет» найден безхозный пакет.  С целью безопасности, людей со станции выводим. Поезда пока будут следовать без остановки на этой станции. Вызвали взрывотехников, ждем, когда проверят находку" - написал он. 

По данным пресс-службы Харьковского метро, станция закрыта для входа и выхода. Однако, движение поездов на время проверки останавливаться не будет. 

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: метро

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