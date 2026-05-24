Ночная история с ударом по объектам в оккупированном рф украинском Старобельске Луганской области вызвала мгновенную и неестественно истеричную реакцию кремля. Официальная москва сразу же попыталась превратить вероятную хирургически точную операцию украинских военных по ликвидации законной военной цели в масштабную информационную провокацию. Однако даже довольно беглый анализ сообщений медиа позволяет понять насколько грубо и неумело российская пропаганда пытается исказить реальность происходящего.

российские ресурсы пропаганды моментально начали тиражировать заявления о «целенаправленном обстреле студенческого общежития». Однако в Генштабе ВСУ четко заявили, что якобы нанесенный удар по гражданской инфраструктуре является «манипулятивной информацией» со стороны рф. Реальной целью высокоточной атаки был штаб элитного подразделения «Рубикон», т.е. российского Центра перспективных беспилотных технологий, координирующего удары дронов по всей территории Украины.

Что касается разрушений учебного корпуса, то международные аналитики сходятся во мнении: попадание в здание колледжа в Старобельске может быть результатом работы ПВО рф. российские зенитные комплексы, размещенные в жилых кварталах оккупированных городов, регулярно перехватывают цели непосредственно над головами гражданских либо сами падают на постройки из-за технических сбоев.

В отличие от оккупационных войск рф, практикующих тактику террора, украинские военные действуют строго в рамках правового поля. Вооруженные силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, четко соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Каждый удар планируется на основе точных разведданных, а ликвидация базы операторов БПЛА – безусловно прямая защита гражданского населения от ежедневных налетов российских дронов.

Зачем же Владимиру путину понадобилось лично комментировать этот инцидент и экстренно отдавать приказы о «возмездии»? Ответ лежит в плоскости страха перед собственным народом. С помощью этой информационной бури в стакане воды, путин хочет Старобельском отвлечь внимание россиян от экономических проблем и падения собственного рейтинга. На фоне галопирующей инфляции, дефицита бюджета и тяжелейших потерь на фронте кремлю жизненно необходим образ «жертвы» для оправдания продолжения агрессии.

Западная пресса единодушна в выводах: именно рф является подлинным террористом, который затягивает мирный процесс. москва использует любые инфоповоды, чтобы сорвать международные дипломатические инициативы. Попытки кремля вынести старобельский кейс на международное обсуждение выглядят нелепо, ведь данная тема не стоит внимания ООН.

Совет Безопасности не должен тратить время на легитимизацию российских фейков, пока сама россия ежедневно совершает задокументированные военные преступления. москва продемонстрировала свой фирменный топорный пропагандистско-дипломатический стиль, в который уже никто не верит.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1084

