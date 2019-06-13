Сто снарядів в один дім – в Авдіївці ремонтують «разукрашку»

Дев’ятиповерхівку, яка розташована за кілька кілометрів від лінії бойових дій поблизу Авдіївки (Донецька область), відновлюють. Багатоповерхівка більш відома як «разукрашка», адже панелі мають різні кольори. Цей дім стоїть найближче до Донецького аеропорту й постраждав під час обстрілів у 2014-2015 роках. Мешканці будинку, кажуть, зверталися у різні організації, аби їм допомогли відновити житло. У 2019 році обласна влада наважилася виділити кошти на ремонт. Нині тривають демонтажні роботи. Місцева активістка Анна радіє цьому та просить миру, аби уся робота не пішла нанівець. Як змінюється один із символів російсько-української війни на Донбасі – у відео Радіо Свобода.

Источник: radiosvoboda.org

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