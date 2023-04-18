Стоимость разрушенного в результате агрессии РФ имущества украинского "Энергоатома" достигла 32 млрд гривен (почти 800 млн евро)

Такую оценку приводит сама госкомпания в Telegram. Сюда входит стоимость разрушенных зданий, сооружений и инфраструктурных объектов.

В "Энергоатоме" добавили, что оценка нанесенного компании ущерба будет уточнена после "деоккупации Запорожской АЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26512

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